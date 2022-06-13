Командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня сделать паузу в целях безопасности.

Командование воздушных сил ВМС США приняло решение об остановке полетов для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений.

Об этом говорится в сообщении ВМС США.

"В связи с недавними авиакатастрофами с участием самолетов ВМС США и Корпуса морской пехоты командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня сделать паузу в целях безопасности, чтобы пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по угрозам и управлением ошибками", - говорится в сообщении.

Также в командовании добавили, что развернутые подразделения сделают паузу при первой же возможности.

Авиакатастрофы самолетов ВМС США:

При крушении военного конвертоплана в пустыне Калифорнии погибли пятеро морских пехотинцев США. Военные начали расследование причин катастрофы.

Новейший истребитель F-35C ВМС США рухнул в Южно-Китайское море при попытке сесть на палубу авианосца.

В Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать.

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