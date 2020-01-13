В Австрии стремятся "защитить молодых девушек", запретив хиджабы

Парламент Австрии в мае в прошлом году проголосовал за запрет носить хиджаб в начальной школе девочкам до 10 лет.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что это обязанность правительства - "защищать молодых девушек" от вредных побочных эффектов иммиграции. Таким образом он аргументировал свое обещание запретить хиджабы в школах для девушек до 14 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Курц также заявил, что контроль над нелегальной иммиграцией является не менее важным, чем борьба с изменениями климата, добавив, что оба вопроса будут стоять на повестке дня его правительства.

Читайте такжеАвстрия запретила хиджабы в начальных школах

"Важно защищать нашу окружающую среду, но также важно решить, кто будет жить в нашей стране", - сказал он, добавив, что лучший контроль над иммиграцией является неотъемлемой частью защиты культурной идентичности. Он также объявил о более решительных мерах для обеспечения национальной безопасности, например, превентивные задержания иммигрантов, подозреваемых в религиозном экстремизме.

Одна из немецких общественных организаций в начале этого месяца вызвала немало возмущения в немецких и австрийских СМИ, когда она объявила 33-летнего Курца "маленьким Гитлером", после того как лидер заявил, что морские спасательные операции в Средиземном море только поощряют больше беженцев к опасному пути в Европу и приводят к большему количеству смертей.

Парламент Австрии в мае прошлого проголосовал за запрет носить хиджаб в начальной школе девушкам до 10 лет. Закон запрещает носить "одежду идеологического или религиозного характера, который предусматривает покрытие головы".