Предполагается, что большая часть останков принадлежала женщинам и детям.

В Ходжалинском районе на юго-западе Азербайджана при проведении строительных работ обнаружено очередное массовое захоронение.

Как сообщает издание Report, во время прокладки водопроводно-канализационной системы на территории района обнаружены человеческие останки и различные предметы одежды. Предполагается, что большая часть останков принадлежала женщинам и детям.

Что такое "Ходжалинская резня"

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был оккупирован, при участии 366-го мотострелкового полка бывших советских войск армянскими вооруженными силами против местного населения было совершено преступление геноцида, а город был полностью разрушен.

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Во время совершения этого геноцида были грубо нарушены фундаментальные права человека, нормы и принципы международного гуманитарного права, 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. Тяжелые ранения получили 487 человек, в том числе 76 детей, 56 из погибших лиц были убиты с особой жестокостью, сожжены заживо, с них были сняты скальпы, они были подвергнуты другим страшным пыткам. В то же время судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей из 1275 жителей, взятых в то время в заложники, до сих пор остается неизвестной.

Во время Ходжалинской резни были грубо нарушены Женевские конвенции "О защите жертв войны", а также "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", "О ликвидации всех форм расовой дискриминации", "О правах ребенка", а также положения международных пактов "О гражданских и политических правах", "Об экономических, социальных и культурных правах", в частности, право людей на жизнь.

По инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 30 лет назад Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал первую политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, и 26 февраля было объявлено Днем Ходжалинского геноцида.

Организованная Фондом Гейдара Алиева кампания "Справедливость к Ходжалы", которая постоянно проводится с целью признания Ходжалинского геноцида мировым сообществом, дачи правовой и политической оценки этому преступлению, повышения осведомленности на международном уровне об этом геноциде, имеет крайне важное значение с точки зрения придания большого значения массовому убийству, этнической чистке, расовой, религиозной и этнической дискриминации. В результате мероприятий, осуществленных в рамках кампании, законодательные органы 17 государств, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств осудили эту жестокую резню и оценили её как акт геноцида, были приняты соответствующие решения и постановления в связи с этим.

В ходе строительных и раскопочно-поисковых работ, проведенных на освобожденных от оккупации территориях после Второй Карабахской войны и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в прошлом году на территории Агдамского, Шушинского, Ходжавендского, Физулинского, Кяльбаджарского районов, а также некоторое время Ходжалинском районе, были обнаружены массовые захоронения, на человеческих останках в этих захоронениях были обнаружены следы пыток, что еще раз подтверждает, что во время геноцида, совершенного в Ходжалы, наши соотечественники были безжалостно убиты, была осуществлена политика геноцида против азербайджанцев.

Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны, Армения не предпринимает никаких шагов для выяснения судьбы почти четырех тысяч человек, пропавших без вести, не предоставляет информации о массовых захоронениях, где похоронены наши подвергшиеся пыткам и убитые соотечественники.

Международные организации и мировое сообщество должны дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду, который считается одним из крупнейших массовых кровопролитий ХХ века, а виновные в этом ужасном преступлении против человечества должны ответить перед международным судом".

Следует отметить, что заявление омбудсмена направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств - членов этой организации, постоянную независимую комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Международное бюро мира, омбудсменам разных стран и в национальные институты прав человека, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных государств в Азербайджанской Республике, диаспорские организации Азербайджана.

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