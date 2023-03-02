По заявлению апелляционного суда, он не нашел правовых основания для удовлетворения жалобы адвокатов экс-президента.

В Тбилиси Апелляционный суд отказал экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в освобождении из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.

Напомним, адвокаты экс-президента пыталась оспорить решение Тбилисского горсуда, который признал безосновательным ходатайство об освобождении по состоянию здоровья и оставил его под стражей.

По заявлению апелляционного суда, он не нашел правовых основания для удовлетворения жалобы адвокатов бывшего президента на это решение, сообщает портал Новости - Грузия.

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Защитники Саакашвили подчеркнули, что Апелляционный суд принял такое решение без слушаний сторон, только на основании материалов дела. По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, они пока не приняли решение об обращении в Европейский суд по правам человека.

Судьба Саакашвили в Грузии

Михеил Саакашвили, был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Затем был приговорен нынешними грузинскими властями к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью.

С октября 2021 года, после возвращения в Грузию, он находится в заключении.

28 января Саакашвили предположил, что за его возвращением в Грузию может стоять РФ. А 31 января Саакашвили был переведен из тюрьмы в реаниацию.

Пр этом 12 февраля телеканал CNN показал жуткие кадры из палаты Саакашвили, снятые камерой наблюдения. На видео, датированном октябрем 2022 года, видно, что он в крайне обессиленном состоянии. На одном из эпизодов экс-президент теряет сознание по дороге к койке, а на другом - теряет равновесие и падает с кровати.

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