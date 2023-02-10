Варшава готовит официальное обращение к властям Грузии с призывом отпустить Саакашвили на лечение.

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Соответствующее предложение Варшава планирует направить в Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает польское издание Onet.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим", – сказал польский премьер.

По словам Моравецкого, сейчас дипломатическое ведомство готовит обращение, к которому власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.

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Ситуация с Саакашвили

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был сразу же арестован. Над ним ведется судебный процесс по нескольким уголовным делам, которые сам он считает политическим преследованием.

После жесткой полуторамесячной голодовки и возможного отравления здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось. Украинские власти обратились к Грузии с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу.

Грузинский суд отказался отпустить экс-президента на лечение. При том президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что Саакашвили не отпустят, даже если она его помилует.

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