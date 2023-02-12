Кадры датированы октябрем 2022 года.

Американский телеканал CNN показал жуткие кадры из палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, снятые камерой наблюдения.

На видео, датированном октябрем 2022 года, видно, что политик находится в крайне обессиленном состоянии. На одном из эпизодов Саакашвили теряет сознание по дороге к больничной койке, а на другом - теряет равновесие и падает с кровати. Ему на помощь спешит медперсонал и охранники.

Ситуация с Саакашвили

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был сразу же арестован. Над ним ведется судебный процесс по нескольким уголовным делам, которые сам он считает политическим преследованием.

Видео дня

После жесткого полуторамесячного голодания и возможного отравления здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось. Украинские власти обратились к Грузии с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу.

Напомним, что Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сейчас дипломаты готовят обращение, к которому власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.

Грузинский суд отказался отпустить экс-президента на лечение. При том президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что Саакашвили не отпустят, даже если она помилует его.

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