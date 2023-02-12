Американский телеканал CNN показал жуткие кадры из палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, снятые камерой наблюдения.
На видео, датированном октябрем 2022 года, видно, что политик находится в крайне обессиленном состоянии. На одном из эпизодов Саакашвили теряет сознание по дороге к больничной койке, а на другом - теряет равновесие и падает с кровати. Ему на помощь спешит медперсонал и охранники.
Ситуация с Саакашвили
Осенью 2021 года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был сразу же арестован. Над ним ведется судебный процесс по нескольким уголовным делам, которые сам он считает политическим преследованием.
После жесткого полуторамесячного голодания и возможного отравления здоровье Саакашвили серьезно ухудшилось. Украинские власти обратились к Грузии с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу.
Напомним, что Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сейчас дипломаты готовят обращение, к которому власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.
Грузинский суд отказался отпустить экс-президента на лечение. При том президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что Саакашвили не отпустят, даже если она помилует его.