В Гонконге тысячи людей вышли на протесты, их разгоняют слезоточивым газом (фоторепортаж)

Премьер КНР презентовал законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Противники опасаются усиления власти Пекина и вышли на акцию протеста.

Тысячи демонстрантов в Гонконге в воскресенье, 24 мая, вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая.

Как сообщает DW, протестующие собрались в одном из торговых кварталов. Полиция по громкоговорителям объявила о запрете массовых собраний из-за пандемии COVID-19, а позже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 21 мая представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Среди прочего, в документе говорится о возможности направлять китайские органы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Противники законопроекта опасаются укрепления власти Пекина и окончания действия принципа "одна страна - две системы".

США осудили новый законопроект Китая. По мнению главы Госдепартамента Майкла Помпео, Пекин пытается "единолично и безосновательно" распространить на Гонконг действие своих правовых норм, касающихся национальной безопасности.

В свою очередь, Евросоюз выразил озабоченность в связи с планами Китая и предложил провести консультации с участием всех заинтересованных сторон для решения вопроса о применении 23 статьи конституции Гонконга.

*** Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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