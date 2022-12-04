Полиция ищет способы, как противодействовать этим преступлениям.

По всей Германии с начала 2022 года преступники взорвали около 450 банкоматов с целью кражи наличных денег.

Как сообщает "Немецкая волна", такое количество подрывов стало крупнейшим за все годы фиксирования подобных преступлений: годом ранее в стране взорвали 381 банкомат, а в 2020-м - 414.

Особую опасность этот метод кражи представляет для людей вокруг, поскольку устройства чаще всего установлены на улицах и в жилых домах. В результате взрывов ранения получали пешеходы, а в некоторых случаях непригодными для проживания становятся и дома, расположенные рядом с банкоматами.

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По словам министра внутренних дел Нижней Саксонии Бориса Писториуса, немецкие банкоматы недостаточно защищены от подобных методов взлома.

Он отметил, что в отличие от Германии, в Нидерландах используют технологию, при которой в результате повреждения терминала купюры покрываются клейкой субстанцией и становятся непригодными для использования. Во Франции клейкую субстанцию в устройствах заменяют чернила. Поэтому чиновник предлагает законодательно обязать немецкие банки использовать подобные средства.

Где еще взрывают банкоматы

По данным полицейской службы Европейского Союза (Европол), такая тенденция заметна не только в Германии, но и в Южной Европе и странах Балтии, не исключено, что и в некоторых других, ведь не все страны передают сообщения о таких событиях международной полиции.

По мнению специалистов Европола, такие нападения являются организованными. Первоначально преступные группировки обучают людей работе со взрывчаткой, а затем направляют на серийные налеты на банкоматы.

В 2021 году один из таких тренировочных центров обнаружили в нидерландском Утрехте. По мнению правоохранителей, обученные в одном таком заведении злоумышленники могут действовать сразу в нескольких соседних странах.

На международный характер преступлений указывают и данные немецкой полиции - уже несколько лет она фиксирует, что большинство подозреваемых в совершении подобных правонарушений в Германии въезжают в страну из Нидерландов.

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