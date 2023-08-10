Для ликвидации масштабного пожара привлечены почти 100 спасателей.

Вблизи торгового порта Шеф-де-Бей в Ла-Рошеле (Франция) вспыхнул крупный пожар. Загорелся зерновой силос Sica Atlantique, огонь распространился на три соседних силоса, пишет местное издание France Bleu.

В зерновых силосах, обшивка которых пылает, находятся тысячи тонн пшеницы (пока они не пострадали от огня). Для ликвидации масштабного пожара привлечены почти 100 спасателей.

Считается, что источником пожара является конвейерная лента внутри силоса, которая позволяет транспортировать зерно. Сейчас вокруг силосов организован 100-метровый периметр безопасности. В 110 метрах от силосов расположены склады топлива.

Спасатели утверждают, что, хотя в силосе всегда есть угроза взрыва, для избежания такого развития событий приняты все меры. Все сотрудники зернохранилища и жители прилегающих территорий эвакуированы.

Большой столб черного дыма видели на расстоянии нескольких километров от места масштабного пожара.

Взрыв в порту Турции 7 августа - это надо знать

На этой неделе на территории турецкого порта Дериндже раздался громкий взрыв. Это произошло во время разгрузки одного из судов. В результате взрыва были повреждены 13 элеваторов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя инцидент, подчеркнул, что необходимо изучить и исследовать причастность России к этим событиям.

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