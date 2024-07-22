Многие критики Шольца сомневаются, сможет ли Германия взять на себя лидирующую роль в вопросе войны в Украине, если Трамп действительно вернется в Белый дом.

В МИД Германии дипломаты в спешном порядке готовятся к возвращению Дональда Трампа в Белый дом - событию, которое может иметь неисчислимые последствия для Германии и ее места в мире, пишет Financial Times.

Беспокойство усилилось на прошлой неделе, когда Трамп выбрал в качестве своего кандидата Джей Ди Вэнса - экономического националиста, который с глубоким скептицизмом относится к глобализации, НАТО и поддержке США Украины.

"Он испытывает такое же презрение к Германии и ЕС, как и Трамп", - говорит Нильс Шмид, представитель по внешней политике правящей в Германии партии социал-демократов (СДПГ). "Он также более радикален, чем Трамп, в своем желании приостановить всю дальнейшую военную помощь США Украине".

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"Нам потребуются годы, чтобы приспособиться к этому, путем перевооружения, переоснащения наших армий", - сказал изданию один высокопоставленный немецкий чиновник. "И есть риск, что тем временем мы станем более уязвимыми для российской дестабилизации".

Все дело в том, что Трамп угрожает ввести 10-процентные налоги на весь импорт. Это может нанести огромный ущерб Германии, ведь ее экономика ориентирована на экспорт.

Как пишет издание, Германия становится все более одинокой. На востоке она сталкивается с экспансионистской Россией, которая может атаковать страну-члена НАТО в течение десятилетия. А ее западный сосед и ближайший союзник Франция погрязла в политической неопределенности после досрочных выборов и зависанию парламента, что ослабило президента Эммануэля Макрона.

По мнению Кристофа Хойсгена, советника по внешней политике бывшего канцлера Ангелы Меркель, Германия рискует оказаться в ловушке "обреченного паралича", из которого ей придется выбираться.

Издание напомнило, что во время первого президентского срока Трампа Германия была одной из его любимых "боксерских груш". Например, во время визита Ангелы Меркель в Вашингтон, Трамп сказал ей: "Ангела, ты потрясающая, но ты должна мне триллион долларов".

Трамп в свой первый срок ввел карательные пошлины на импорт стали и алюминия в ЕС, а также пригрозил введением дополнительных тарифов на импорт автомобилей. Этот шаг означал бы катастрофу для немецкой автомобильной промышленности.

Немецкие консерваторы заявляют, что правительство Шольца делает хорошую работу по установлению контакта с американскими республиканцами. "Но они делают это довольно стыдливо. У меня сложилось впечатление, что никто из них на самом деле не хочет, чтобы его (Шольца - УНИАН) видели вместе с республиканцами", - заявил член парламента и бывший министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

Многие критики Шольца также сомневаются, сможет ли Германия взять на себя лидирующую роль в Украине, если Трамп действительно вернется в Белый дом. Некоторые союзники разочарованы увиливаниями Шольца по поводу поставок оружия Киеву и его отказом предоставить истребители или крылатые ракеты "Таурус".

"Я думаю, что Германия потерпела неудачу, она не смогла реализовать свой потенциал. Хотя она постепенно стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине, ее подход часто был реактивным. Вы видели это с поставками оружия в Украину - Германия обычно говорила "нет", а потом передумывала", - прокомментировал немецкий дипломат Кристоф Хойсген.

Между тем, как отмечает Financial Times, за последние несколько лет Германия попыталась решить многие проблемы, за которые ее критиковал Трамп. Например, После вторжения Путина в Украину в 2022 году импорт российского газа сошёл на нет, и страна быстро нашла замену, включая огромные объёмы сжиженного природного газа из США. Германия также адаптировала свою политику в отношении Китая, которую официальные лица США долгое время высмеивали как слишком доверчивую и наивную.

Выборы президента в США - подробности

В начале ноября текущего года в США должны состояться президентские выборы.

В конце июня состоялись дебаты Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа. По мнению многих аналитиков, Байден провалил дебаты. Позже в СМИ появилась информация, что многие влиятельные демократы просили Байдена сняться с выборов.

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов.

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