В ФРГ ожидают новый приток украинцев из-за "суровой военной зимы".

Руководство Германии начало готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины.

Об этом сообщает издание DW.

Сейчас количество беженцев из Украины сократилось примерно до 150 человек в день.

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"Суровая военная зима может это изменить", - заявила уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован.

Она утверждает, что изменение в потоке беженцев в первую очередь коснется Польши и Чехии.

"Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны", - сказала чиновница.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер проведет встречу с представителями коммунальных объединений, чтобы обсудить возможности для лучшего распределения беженцев.

Прогнозируется, что в целом масштаб иммиграции в Германию в 2022 году может превысить уровень 2015 года. Тогда Европа боролась с последствиями миграционного кризиса из-за войны в Сирии.

Украинские беженцы в Европе: что известно

Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Из-за потока беженцев из Украины население Германии достигло рекордного уровня.

В целом количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона.