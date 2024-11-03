Новая популистская партия BSW стала лидером в трех восточных землях Германии, а ее главное условие - отказ от помощи Киеву.

Новая левая популистская партия Германии требует слишком высокую цену за создание коалиции в трех восточных землях. Они заставляют "союзников" отказаться от помощи Украине.

Издание Reuters пишет, что такие уступки рискуют подорвать проукраинский консенсус в Германии. Они также усиливают напряженность в федеральной коалиции канцлера Олафа Шольца в Берлине, которая и так висит на волоске.

Созданный в январе Альянс Сахра Вагенкнехта (BSW) - единственная партия, выступающая против вооенной помощи Украине, помимо крайне правой AfD, которая является изгоем, поскольку другие партии отказываются с ней сотрудничать.

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Сентябрьские успехи BSW на выборах в землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония делают его практически незаменимым партнером для основных партий, стремящихся создать коалиции.

Сахра Вагенкнехт, популярный, но вызывающий разногласия лидер, который хочет, чтобы региональные отделения его партиии заставляли всех потенциальных партнеров подписываться под ее антивоенными позициями в качестве цены за создание коалиции.

Это привело к тому, что бранденбургское отделение социал-демократов Шольца (СДПГ) одобрило совместное заявление с BSW, в котором говорилось следующее: "Война не будет закончена дальнейшими поставками оружия".

В заявлении также критикуется возможное размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, что вызвало возмущение в Берлине и недовольство некоторых членов СДПГ.

Агнешка Брюггер, старший депутат от "Зеленых" - младшего партнера в правительстве Шольца - обвинила СДПГ в том, что та покорно подчинилась "циничному и популистскому курсу" BSW.

"Тот, кто говорит о мире, но при этом прекращает поддержку Украины, не хочет настоящего мира", - сказала она. "Такая политика поставит под угрозу безопасность нашей страны и наших союзников".

Мэр Мюнхена от СДПГ Дитер Райтер заявил, что формулировки партии Бранденбурга "неприемлемы".

Хотя правительства земель Германии не имеют прямого влияния на внешнюю политику, позиция BSW была озвучена на фоне охлаждения общества к поддержке Украины в критический момент, когда Россия добилась успехов на поле боя, а политика США в отношении Киева зависит от выборов 5 ноября.

Маневры BSW также укрепляют традиционно русофильский левый фланг СДПГ, считает Штефан Маршалл, политолог из Университета Дюссельдорфа.

В прошлом месяце СДПГ назначила генеральным секретарем Маттиаса Мирша, который, похоже, реабилитирует Герхарда Шредера, бывшего канцлера, работавшего в российской компании "Газпром" и называющего президента Владимира Путина другом.

Война в Украине - позиция Германии

В Германии заявили, что не намерены дальше передавать Украине крупную военную технику для боев с российской оккупационной армией.

При этом издание Bild пишет, что вопреки публичной риторике в Берлине уже не верят, что Украина сможет одержать победу в войне.

В то же время глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен быть готов к войне с Россией до 2029 года. В связи с этим он планирует начать подготовку войск, для чего требуется и соответствующее финансирование.

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