Поставки Taurus Украине не сделают Германию стороной войны, - лидер оппозиции

Политик отметил, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии России.

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза ХДС Фридрих Мерц заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не сделает Германию стороной войны, пишет Tagesschau.

В частности, таким образом Мерц отреагировал на высказывания представительницы ультралевых Сары Вагенкнехт. Она публично высказывалась против предоставления Украине любой военной помощи.

Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" сейчас является одной из сторон тяжелых коалиционных переговоров в федеральных землях Саксония и Тюрингия. На прошлой неделе Вагенкнехт косвенно требовала, чтобы ХДС в Тюрингии отмежевался от Мерца, который призвал к передаче Taurus Украине.

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"Если бы мы осуществили то, к чему он призывал, Германия вступила бы в войну с Россией", - заявила Вагенкнехт.

Впрочем, теперь Мерц ответил на это:

"Поставка Taurus - это что угодно, но только не вступление в войну. Госпожа Вагенкнехт, кстати, это знает".

Политик отметил, что крылатые ракеты дадут Украине возможность защитить себя от агрессии России. Кроме того, Франция, США и Великобритания уже поставляют такие ракеты.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц сообщил, что согласился бы передать Украине крылатые ракеты Taurus при одном условии. По его словам, сначала Берлин должен был бы сказать Путину, что тот должен прекратить бомбить гражданские объекты в Украине, однако если он не остановится, тогда необходимо снять ограничения на использование поставленного Германией оружия.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, почему страна не соглашается передать нашему государству ракеты Taurus. Она отметила, что поддерживает использование дальнобойного оружия для самообороны.

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