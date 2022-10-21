Немецкий чиновник напомнил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины и украинцев.

В правительстве Германии считают, что Украина в международных судах должна настаивать на признании того, что Россия осуществляет геноцид во время своей агрессии.

Об этом заявил госминистр МИД Германии, депутат Бундестага Тобиас Линднер на конференции "Международное право против геноцида", которую проводит Центр либеральной современности (LibMod), пишет Европейская правда.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно отрицал существование Украины и украинцев.

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"Те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд. И уже потом суд должен решить, является ли это преступлениями против человечности, или геноцидом", - заявил Линднер.

В качестве примера такого геноцида он привел ковровые бомбардировки и другие убийства гражданских украинцев в Мариуполе.

"Мы знаем, что огромное количество людей было убито в Мариуполе, а те, кто остались, не имеют электричества, не имеют продовольствия, не имеют воды. Как мы можем оценить это преступление?", - сказал Линднер.

Еще одним эпизодом геноцида немецкий чиновник называет массовый вывоз украинских детей в Россию.

"Речь идет о похищении украинских детей, когда их помещали в семьи с российскими родителями для так называемого усыновления", - пояснил он.

Линднер подчеркнул, что Германия "знает очень хорошо, что такое геноцид", поскольку имеет подобную печальную страницу своей истории. Он подчеркнул важность наказания руководителей России за это преступление, для того, чтобы такое преступление не повторилось - так же как были наказаны Германия и лидеры Третьего Рейха.

"Трибунал в Нюрнберге - это был подарок, который помог нашей стране. 22 нациста были признаны виновными", - добавил он.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины, в том числе Киев.

Россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети. На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию. После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

2 июня после трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ геноцидом против украинского народа.

По состоянию на 25 мая 2022 года парламенты шести стран признали действия России геноцидом.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части востока Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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