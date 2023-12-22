Эстония готова заключить с Украиной соглашение, позволяющее мобилизовать проживающих на ее территории украинцев.

План Украины мобилизовать украинцев за рубежом может коснуться и тех из них, кто проживает в Эстонии. При этом, по словам министра иностранных дел страны Лаури Ляэнеметса, при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Как пишет Rus.Postimees, по словам министра внутренних дел, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

При этом глава МИД выразил намерение официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

Видео дня

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", - добавил министр внутренних дел.

При этом Ляэнеметс сообщил, что в стране проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста, но важно понимать, что многие из них освобождены от мобилизации. Например, она не касается тех граждан Украины, которые постоянно проживают за границей, но затрагивает тех, кто приехал в Эстонию после полномасштабной войны и в настоящее время проживает здесь с временным видом на жительство.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много", - объяснил Ляэнеметс.

Ранее сегодня начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги, комментируя Rus.Postimees вопрос возможного призыва живущих в Эстонии украинцев, сообщил, что у Эстонии нет оснований высылать в Украину мужчин для службы в ВСУ.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал представитель МВД.

Мобилизация украинцев за рубежом

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие в Германии и пригодные к военной службе, должны пополнить ряды украинской армии. Тех, кто ослушается, ждут санкции. По его словам, военнообязанных граждан Украины, которые живут в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты.

Сегодня стало известно, что Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта, предусматривающего мобилизацию мужчин, которые находятся за границей.

В то же время в правительстве Германии уже заявили, что не будет заставлять украинцев возвращаться, чтобы проходить военную службу в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: