В Евкромисии пообещали защитить свои экономические интересы.

В Европейской комиссии отреагировали на пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп на алюминий и сталь. Ответные меры будут "твердыми и пропорциональными".

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский экспорт стали и алюминия. ЕС будет действовать, чтобы защитить свои экономические интересы. Мы защитим наших рабочих, предпринимателей и потребителей", - говорится в сообщении председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Страны-члены ЕС уже одобрили введение пошлин в размере до 50% на ряд импортных товаров из США и могут быстро принять окончательное решение об их введении.

Видео дня

Пошлины Трампа на алюминий и сталь - главные новости

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Данное решение должно защитить политически важные отраслей американской промышленности.

Противники говорят, что широкомасштабные пошлины нарушают правила мировой торговли и оскорбляют союзников США. Экономисты предупреждают, что пошлины Трампа рискуют повысить стоимость всего - от продуктов питания до бензина, что может подстегнуть инфляцию. Однако в администрации утверждают, что пошлины являются частью более широкой экономической стратегии, которая поможет снизить общие расходы.

Решение Трампа может сильно ударит по производителям пива, серьезно подняв цены на пенный напиток.

Вас также могут заинтересовать новости: