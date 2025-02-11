В Европейской комиссии отреагировали на пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп на алюминий и сталь. Ответные меры будут "твердыми и пропорциональными".
"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на европейский экспорт стали и алюминия. ЕС будет действовать, чтобы защитить свои экономические интересы. Мы защитим наших рабочих, предпринимателей и потребителей", - говорится в сообщении председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.
Страны-члены ЕС уже одобрили введение пошлин в размере до 50% на ряд импортных товаров из США и могут быстро принять окончательное решение об их введении.
Пошлины Трампа на алюминий и сталь - главные новости
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Данное решение должно защитить политически важные отраслей американской промышленности.
Противники говорят, что широкомасштабные пошлины нарушают правила мировой торговли и оскорбляют союзников США. Экономисты предупреждают, что пошлины Трампа рискуют повысить стоимость всего - от продуктов питания до бензина, что может подстегнуть инфляцию. Однако в администрации утверждают, что пошлины являются частью более широкой экономической стратегии, которая поможет снизить общие расходы.
Решение Трампа может сильно ударит по производителям пива, серьезно подняв цены на пенный напиток.