Пока продолжается украинско-российская война Венгрию нужно воспринимать такой, какова она есть. Главное, чтобы власти страны поддерживали санкционное давление на Россию.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
"Я был одним из тех, кто очень много работал с Венгрией для того, чтобы найти решение и вывести отношения из пике. До войны", - сказал Кулеба.
На данный момент, по мнению главы МИД, существенное лишь то, чтобы Венгрия поддерживала санкции против России, которые вводят западные страны.
"Сейчас я считаю, что Венгрию надо воспринимать такой, какая она есть. И главное, что нам от них нужно, чтобы они поддерживали санкционные пакеты, принимали санкции. Все остальное, решение всех остальных вопросов надо отложить на другие времена", – добавил Кулеба.
Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.