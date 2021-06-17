По словам Жозепа Борреля, ЕС должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям с Россией.

Отношения между ЕС и Россией замкнуты в "негативную спираль", поэтому вероятно дальнейшее ухудшение ситуации.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Борреля, ЕС должен стремиться к "предсказуемым и стабильным" отношениям в надежде на улучшение отношений в будущем, добавив, что более тесные связи - лишь "отдаленная перспектива".

Он также подчеркнул, что Евросоюз должен "противодействовать" нарушением прав человека в России, "сдерживать" Москву, наращивая военный потенциал и тесно сотрудничая с "Большой семеркой" (G7) и НАТО, а также "привлекать" Россию в вопросы, вызывающие взаимный интерес.

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Возможные области сотрудничества включают борьбу с изменением климата, устранение "экономических раздражителей", налаживание контактов между людьми - например, с помощью упрощения визового режима и обменов - и, наконец, сотрудничество по некоторым вопросам региональной и глобальной безопасности.

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Автор: Александр Топчий