Для Dubai Expo 2020 в Дубае построили комплекс стоимостью $7 млрд.

В Дубае состоялась церемония открытия Всемирной выставки. Это мероприятие стало первым международным событием такого уровня на Ближнем Востоке с начала пандемии коронавируса.

Напомним, выставка должна была открыться еще в 2020 году, но эпидемическая ситуация и санитарные ограничения не позволили этого сделать. Впервые в истории Всемирная выставка была отложена, а не отменена.

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Для "Экспо-2020" в Дубае построили комплекс стоимостью $7 млрд. Торжественная церемония открытия проходила на центральной площади экспоцентра — под куполом Аль-Васл. Хедлайнером стал итальянский тенор Андреа Бочелли, передает ru.euronews.com.

Всемирная выставка в Дубае продлится до конца марта 2022 года.

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Автор: Ирина Погорелая