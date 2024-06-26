Полиция среагировала мгновенно и арестовала четырех подозреваемых.

Четверо мужчин незаконно проникли на территорию дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Как сообщили в полиции английского графства Северный Йоркшир, инцидент произошел в деревне Кирби Сигстон. В это время британский премьер не находился в доме, ведь занимался мероприятиями, связанными с государственным визитом высокопоставленных чиновников Японии в Лондон.

Полицейские прибыли на место происшествия "в течение минуты" после проникновения посторонних на территорию дома Сунака. Четырех подозреваемых задержали около 12:40. Их арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

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Полиция не называет имена задержанных, но отмечает, что им 20, 21, 43 и 52 года, и они из разных районов Англии. Мотивы пока неизвестны.

Ситуация в Британии - последние новости

Премьер Британии Риши Сунак пошел на огромную авантюру, объявив о выборах 4 июля, подтолкнув своих консерваторов к шестинедельной избирательной кампании, в которой партия отстает от Лейбористской партии более чем на 20 пунктов в опросах общественного мнения.

Сунак нацелился на маловероятную пятую подряд победу консерваторов на выборах, заявив: "Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее".

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