Поначалу игрушка ученой показалась очень странной.

Компания Mattel создала куклу Барби, прототипом которой стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт. Ученая возглавляла группу разработчиков вакцины AstraZeneca против COVID-19.

Гилберт рассказала, что поначалу игрушка показалась ей "очень странной", но исследовательница надеется, что кукла будет вдохновлять детей, пишет BBC.

"Хочу, чтобы моя кукла говорила детям о профессиях, с которыми они могут быть не знакомы, к примеру, вакцинолог", - отметила Гилберт.

Ее Барби - одна из шести кукол, созданных в честь женщин, работающих в области науки, технологий, инженерии и математики. Среди других - австралийский медик, которая помогла создать многоразовую одежду для медицинских работников, и бразильская биомедицинская исследовательница.

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Автор: Катерина Комолова