Протестующие пришли в центр города, выражая возмущение по поводу планов правительства ввести паспорта вакцинации от ковронавируса.

В Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с коронавирусом.

Протестующие бросали в полицейских камни и петарды, поджигали патрульные машины. В ответ полиция произвела предупредительные выстрелы и применила водометы.

Сотни протестующих пришли в центр города, выражая возмущение по поводу планов правительства ввести паспорта вакцинации от ковронавируса, а также запретить запуск фейерверков на рождественские праздники.

Стражи порядка произвели предупредительные и прицельные выстрелы, "поскольку ситуация была опасной для жизни", сообщил представитель полиции. По его словам, в результате стрельбы пострадали как минимум два человека.

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В Роттердаме введено чрезвычайное положение, главный вокзал города закрыт.

На видео, размещенных в социальных сетях, участники беспорядков забрасывают полицейских камнями на одной из главных торговых улиц города. На кадрах видны сгоревшие полицейские машины.

Локдаун в Нидерландах

В прошлую субботу власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун из-за резкого роста случаев заболевания. Сокращено время работы магазинов и ресторанов, ограничен допуск на спортивные мероприятия. Но даже такие сравнительно мягкие меры вызвали возмущение у части граждан, на прошлой неделе в Гааге произошли стычки протестующих с полицией.

Особое недовольство противников жестких мер вызвало намерение властей ввести паспорта вакцинации от коронавируса. Планируется, что вход в различные заведения, такие как бары и рестораны, будет разрешен лишь обладателям таких ковид-паспортов, сообщает Би-би-си.

Недовольство в обществе обострилось после введенного в пятницу запрета на рождественские и новогодние фейерверки (годом ранее было то же самое). Как заявили в правительстве, эта мера "избавит здравоохранение от дополнительной нагрузки".

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Автор: Ирина Погорелая