В частности, планируется, что российским банкам будет запрещено проводить безналичные операции в фунтах стерлингов.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила о подготовке новых финансовых санкций против Российской Федерации.

Об этом Трасс заявила во время выступления в Палате общин.

"Мы хотим такой ситуации, когда они (россияне - Ред.) не смогут получить доступ к своим средствам, их торговля не сможет осуществляться, их корабли не смогут становиться на причал и их самолеты не смогут садиться на взлетные полосы. Сегодня я могу подтвердить Палате общин, что я внесу два новых элемента в санкционное законодательство", - подчеркнула Трасс.

В частности, первый элемент представит новые полномочия против российского финансового сектора.

"Это предусматривает полномочия по невозможности для российских банков проводить безналичные платежи в фунтах стерлингов", - подчеркнула Трасс.

По ее словам, с учетом того, что более 50% российской торговли осуществляется в долларах или фунтах, совместные скоординированные действия Британии с США нанесут ущерб способности России вести торговлю с миром.

"И как только это законодательство вступит в силу, - мы его применим к крупнейшему российскому банку "Сбербанк"", - подчеркнула Трасс.

Также она сказала, что будут полностью заморожены активы трех банков: VEB, "СовКомБанк"и банка "Открытие".

По ее словам, будут заморожены активы всех российских банков, но еще нужна координация с партнерами.

Второй элемент законодательства запретит экспорт в Россию для ряда критических секторов для России.

"Это включает такое высокотехнологичное оборудование как микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это затормозит развитие военно-промышленного потенциала и будет действовать как наркотик для российской экономики в грядущие годы", - подчеркнула Трасс.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.