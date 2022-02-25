В списке западных санкций - ограничения работы российских банков и международная изоляция РФ.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало список санкций западных стран против России из-за вторжения российских войск в Украину. По словам Дмитрия Кулебы, реакция мира на российскую агрессию в первой половине 24 февраля была слабой. Но вчера вечером мир наконец-то начал принимать серьезные шаги.

Введенные санкции нанесут заметный удар по российской экономике и сделают РФ страной-изгоем, уверен Кулеба. Принятые шаги помогут Украине устоять перед врагом и достигнуть мира.

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