В Берлине выставили фотографии, на которых изображено, как украинцы в начале войны жили в метро, прячась от российских ракет.

В берлинском метро появились фотографии большого формата, показывающие как украинцы жили в метро Киева и Харькова, прячась от российских бомбежек.

Как сообзает Медуза, фотографии, сделанные фотожурналистами Эмилем Дюком, Сергеем Коровайным и Максимом Дондюком, будут размещены на трех станциях метро Берлина.

На первой станции Rosenthaler Platz снимки появились 11 ноября, на двух других - Gesundbrunnen и Möckernbrücke - фотографии вывесят 15 ноября.

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Вот как выглядят снимки на станции Rosenthaler Platz.

Напомним, что в начале войны украинцы спасались от российских бомб в метрополитене. Долгие месяцы украинцы там проживали вместе с детьми и своими домашними любимцами. Много наших граждан при этом, спасаясь от войны, уехали за границу.

Украинские беженцы в Германии

По состоянию на начало октября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

Согласно данным ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временного защиты в Польше – 1,409 млн. Следом идет Германия, где количество зарегистрированных для временной защиты беженцев из Украины составляет 709,15 тыс.

Беженцы, прибывающие из Украины, помогли увеличить население Германии до самого высокого уровня.

В начале сентября в Германии 12 из 16 земель объявили, что не принимают искателей убежища из-за большого наплыва украинцев.

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