Посол страны в Украине предупредила украинцев, что Ирландия может оказаться не в состоянии обеспечить наличие государственного жилья после их прибытия.

Ирландия приняла значительное количество украинцев, которые выехали из Украины, спасаясь от войны. Теперь у страны сложности с обеспечением беженцев жильем.

Как отметила посол Ирландии в Украине Тереза Хили в колонке для "Европейской правды", страна никогда раньше не видела такого количества людей, которые одновременно прибывали за такой короткий промежуток времени.

"Сейчас мы принимаем более 55 тысяч украинцев – более 1% нашего населения. Правительство, государственные и общественные служащие, а также волонтеры по всей стране упорно трудятся, чтобы справиться с этим гуманитарным кризисом, оказывая необходимую поддержку тем, кто ищет убежища и другие услуги. Но я хочу рассказать и подчеркнуть, что теперь у государства осталось ограниченное количество свободного социального жилья", – рассказала Хили.

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Посол проинформировала, что уже были случаи, когда страна не могла обеспечить прибывающих в Ирландию жильем. Она предупредила, что такие ситуации могут повториться.

"В последние дни были случаи, когда мы не могли временно разместить новоприбывших украинцев (так же, как и соискателей международной защиты из других стран) в надлежащих условиях. Мы пытаемся преодолеть эту проблему, для нас это крайне важно. Но мы также просим украинский народ с пониманием отнестись к ситуации и предупреждаем всех, кто планирует сейчас поехать в Ирландию, помнить, что мы, несмотря на наши усилия и искреннее желание, можем оказаться не в состоянии обеспечить наличие государственного жилья по прибытию", – добавила Хили.

Украинские беженцы и тяжелая зима

По данным опросов, 67% украинцев несмотря на удары российских оккупантов по энергосистеме нашей страны планирует оставаться зимой в Украине.

Власти призывают тех, кто уже выехал из страны из-за войны, перезимовать за границей, поскольку "сети не выдержат".

Глава МВД Чехии, которая председательствует в Совете ЕС, Вит Ракушан сообщал, что в ЕС прибыло около 4,3 млн украинских беженцев, однако пятая часть из них уже вернулась домой. Он подчеркнул, что украинские беженцы, у которых есть временная защита в ЕС и которые вернулись домой, могут снова приехать в страны Евросоюза, чтобы перезимовать.

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