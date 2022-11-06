Германия больше не может быть зависимой в таких вопросах от "нейтралитета" других стран.

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает пересмотреть цепи поставок вооружения.

Как пишет Die Zeit это связано с вето Швейцарии на поставку в Украину зенитных боеприпасов для немецкого Gepard.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Германия больше не может быть зависимой в таких вопросах.

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"Конечно, мы должны, даже если это трудно, принять, если Швейцария из-за своего статсуа нейтралитета не хочет передавать боеприпасы, которые используются в кризисных зонах", – отметила она.

В то же время она призвала задуматься над тем, что произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнется нападению, а боеприпасы, изготовленные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета".

"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки ... и изменить или скорректировать их, если это необходимо", – призвала Штрак-Циммерманн.

Швейцарское вето на поставку боеприпасов

В прошлом месяце министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству Швейцарии с просьбой предоставить разрешение на поставку 12400 снарядов швейцарского производства для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией. Швейцария отклонила запрос Германии.

Это произошло не впервые, аналогичная ситуация имела место в апреле. Швейцария отмечает, что не может согласиться на передачу военного оборудования швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте.

Швейцария подчеркивала, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

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