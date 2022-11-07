Изменения внесут, чтобы адаптировать закон к современным реалиям.

В Польше анонсировали изменения в специальный закон о помощи украинским беженцам. Правки должны быть внесены в Сейм Польши в конце ноября 2022 года.

Как заявил в интервью RMF24 заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер, по нынешним правилам, украинские беженцы, которые находятся в Польше более девяти месяцев, должны подать заявление на продление срока действия вида на жительство. Он отметил, что министерство внутренних дел и администрации хочет изменить эту норму и разрешить "автоматическое" продление срока пребывания на территори Польши.

"Создавая в начале марта закон об агрессии России против Украины, мы до конца не знали, насколько большая группа людей к нам прибудет, насколько большая группа людей возьмется у нас работать. Ведь сами беженцы говорили, что приезжают сюда ненадолго", – подчеркнул Шефернакер.

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По словам заместителя главы МВД Польши, изменения необходимы для того, чтобы адаптировать закон к современным реалиям.

В то же время министерство планирует ввести с января 2023 года плату за пребывание беженцев в местах коллективного размещения. К ним относятся разного рода центры, хостелы, гостевые дома и так далее.

Отмечается, что с нового года те, кто может содержать себя и свою семью, должны будут покрывать половину своих расходов на проживание. Для начала придется заплатить за три месяца. Если по истечении этого срока люди не найдут работу и не смогут снять жилье и покинуть центр, они должны будут оплатить 100% таких расходов.

Правительство Польши также хочет заморозить социальные выплаты для людей, которые не находятся в Польше ежедневно.

"Мы хотим, чтобы льготы получали люди, которые действительно здесь живут, работают и функционируют в нашем обществе. Если такой человек выезжает из нашей страны и через некоторое время возвращается, то в процедуре соответствующего ведомства будет выяснено, действительно ли он находился в Польше более длительный период времени, или на данный момент центр его жизни фактически находится в Украине", – добавил Шефернакер.

Война в Украине: роль Польши

С начала войны России против Украины Польша приняла сотни тысяч украинских беженцев. Кроме того, Польша предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь.

26 октября 2022 года Сенат Польши принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом. За резолюцию проголосовали все присутствующие сенаторы.

Кроме того, Польша поможет Украине в восстановлении поврежденных аэропортов, а также с расширением железнодорожного сообщения. Помимо железнодорожного сообщения Варшава – Киев через Ягодин, Польша хочет предложить новый маршрут, который соединит много польских и украинских городов.

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