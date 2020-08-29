Протестующие не соблюдают дистанцию и отказываются надевать защитные маски.

В Берлине в субботу, 29 августа, на акцию против ограничений, введенных в связи с COVID-19, собрались почти 18 тысяч человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию немецкой столицы.

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Кроме того, прибывают новые участники. Протестующие собрались провести шествие в знак протеста против коронавирусных ограничений в Германии, а после нее большую демонстрацию.

Полицейские требовали от участников соблюдать дистанцию и надевать маски. Они также подчеркнули, что шествие может проходить только при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Между трем, по данным правоохранителей, участники проигнорировали требования полиции. Как следствие, полиция Берлина заявила, что ей не остается ничего другого, кроме как прекратить акцию. Полицейские призвали протестующих разойтись.

Протесты в Берлине против карантина: что было раньше

2 августа тысячи людей в Берлине протестовали против ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса, и требовали их отмены.

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Автор: Тамара Отовская