Количество полицейских, пострадавших в ходе протестных акций в Берлине, увеличилось до 45 – СМИ

Ранее сообщалось, что ранения получили 18 полицейских.

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

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Количество пострадавших увеличилось

«К настоящему моменту пострадавшими числятся 45 сотрудников правоохранительных органов», - говорится в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что ранения получили 18 полицейских. «Задержано в общей сложности 133 человека», - отметили в полиции.

Всего порядок в ходе акций протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Причина конфликта

Из всех акций демонстрация против ограничительных мер стала самой крупной, на ней собрались 20 тыс. человек. Она была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены. Сотрудники правоохранительных органов сослались на то, что на митинге не соблюдались правила: манифестанты в большинстве своем не соблюдали дистанцию в полтора метра и не носили защитные маски. После этого демонстранты устроили несколько стихийных митингов в разных частях города.

Хронология событий

1 августа 2020 года в Германии состоялась демонстрация против коронавирусных ограничений. Акция состоялась на фоне роста количества заражений в стране.

По состоянию на утро 2 августа в Берлине во время акции против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, пострадали 18 правоохранителей.

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