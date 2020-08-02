В Берлине тысячи людей протестовали против карантина (фото)

Одновременно на улицы города вышли и контрдемонстранты.

Тысячи людей в Берлине сегодня протестовали против ограничений, введенных в Германии из-за распространения коронавируса, и требовали их отмены.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По данным местной полиции, в акции протеста приняли участие около 17 тысяч человек. Как отметили полицейские, протестующие не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию во время демонстрации, что является нарушением норм. Полиция через громкоговорители неоднократно призывала соблюдать установленные нормы", - говорится в сообщении.

Участники акции несли транспаранты с призывами отменить коронавирусные ограничения, призывали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

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Одновременно с шествием против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись небольшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: "Нацисты - вон!".

Значительных инцидентов между протестующими двух лагерей зафиксировано не было. В значительной степени благодаря тому, что полицейские кордоны во многих местах разделяли участников двух акций.

Как отмечается, демонстрация против коронавирусных ограничений состоялась на фоне роста количества заражений в Германии. По данным Института имени Роберта Коха, в ФРГ за последние сутки подтвердили 955 новых заражений коронавируса, тогда как в начале июля за сутки фиксировали преимущественно до 500 случаев. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали более 209,6 тысяч заражений и 9148 смертей.

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