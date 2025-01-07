Фицо сделал заявление, в котором утверждается, что "украинская сторона вышла из обсуждений".

Министры энергетики Украины и Словакии должны были встретиться в Брюсселе 7 января, чтобы обсудить последствия завершения соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину, однако встречу отменили. В правительстве Словакии заявили, что Киев сорвал эти переговоры, однако посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заверил, что это неправда, пишет Politico.

Отмечается, что "за несколько часов до сессии при посредничестве Брюсселя" правительство Роберта Фицо сделало заявление, "в котором утверждается, что украинская сторона вышла из обсуждений".

"В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать... Еврокомиссия решила отменить встречу", - сообщили в правительстве Словакии.

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Тем временем посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов убеждает, что эти заявления неправдивы и что встреча на самом деле была инициирована Киевом для обсуждения предупреждений Фицо о том, что он может перекрыть подачу электроэнергии в сеть, пишет издание.

"Украина запустила механизм раннего предупреждения по поставкам электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не переговоры о транзите газа", - сказал Ченцов.

По его словам, министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие во встрече в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетике". Украинская сторона высказала предложение об онлайн-встрече, однако представители Комиссии предложили перенести ее на другую дату, добавил посол.

"Комиссия была готова отслеживать и обсуждать последствия прекращения транзитных соглашений со всеми заинтересованными сторонами. Мы продолжаем поддерживать тесный контакт", - цитирует издание представителя исполнительного органа ЕС

В то же время агентство Reuters со ссылкой на канцелярию правительства Словакии 7 января сообщило, что премьер Словакии Фицо "обсудит прекращение транзита российского газа через Украину с представителями Европейской комиссии 9 января в Брюсселе".

Угрозы Фицо Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Фицо пригрозил Украине проблемами со светом из-за остановки транзита российского газа через ее территорию. В своем видеообращении политик назвал решение остановить транзит российского газа по территории Украины чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом", за который заплатит весь Европейский Союз.

В Польше заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии и отметили, что поведение словацкого премьера противоречит политике Европы. "Польша сможет увеличить продажи электроэнергии Украине, но только если Украина попросит об этом", - сказала министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска.

Вопреки угрозам Фицо, оператор системы передачи в Словакии, государственная компания SEPS заявила, что обеспечит поставки электроэнергии в Украину в рамках чрезвычайной помощи в соответствии с действующим договором.

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