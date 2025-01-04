В свою очередь эксперты считают, что цены должны еще снизиться.

Европейские цены на природный газ растут уже третью неделю подряд, ведь рынок борется с сокращением запасов и ограничением поставок после потери потоков РФ, которые проходили через Украину, пишет Bloomberg.

В издании объяснили, что остановка на Новый год поставок российского газа через Украину произошла из-за того, что хранилища быстро исчерпываются со времен до энергетического кризиса 2022 года.

"Погода также становится холоднее, что может стимулировать дальнейшие отборы газа. Огромные подземные хранилища региона сейчас заполнены примерно на 72% по сравнению с 86% на то же время в прошлом году", - отмечают эксперты.

Видео дня

В Bloomberg добавляют, что несмотря на то, что риск дефицита газа в Европе является незначительным, недостаток поставок этой зимой сделает накопление запасов более сложной задачей перед следующим отопительным сезоном.

"Более высокий спрос на газ для хранения в хранилищах будет поддерживать рынки на высоком уровне в ближайшие месяцы", - подчеркнула европейский энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

По словам аналитиков, сейчас на континент все больше влияет рыночная волатильность, ведь он становится все более зависимым от мировых поставок сжиженного природного газа для замещения дефицита, который создавался после прекращения поставок российского газа через Украину.

Также повышение цен совпало с перебоями на заводе СПГ (сжиженного природного газа - УНИАН) Hammerfest в Норвегии, который остановил работу до 9 января из-за поломки компрессора. Эксперты предупреждают, что любые перебои на мировых экспортных заводах СПГ могут усилить колебания цен.

"Мировой газовый баланс остается напряженным и не имеет достаточной гибкости, чтобы поглотить любые значительные эффекты сужения рынка, поэтому вполне возможно, что цены существенно вырастут в ближайшие недели", - отметил руководитель отдела европейского газа и мирового СПГ в Energy Aspects Джеймс Уодделл.

В то же время стратеги Citigroup Inc. считают, что цены должны еще больше снизиться, ведь на рынке появится больше предложений, а также, вероятно, восстановятся потоки через Украину.

"Мы помним о непредсказуемости результатов переговоров, особенно когда речь идет о политике, геополитике и отношениях между Россией и Украиной, но экономические стимулы указывают на возможное возобновление поставок", - добавляют стратеги в записке.

Транзит газа через Украину - что известно

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил важность остановки транзита российского газа через Украину. По его словам, такое решение ударит по финансированию российской агрессии против Украины.

В то же время сам президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему - это одно из самых больших поражений Москвы. Он считает, что чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России.

Вас также могут заинтересовать новости: