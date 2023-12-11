Письмо подписали законодатели не менее 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.

Более ста высокопоставленных европейских депутатов подготовили совместное письмо в Конгресс США, в котором призывают разблокировать дальнейшую военную помощь Украине.

Об этом пишет Reuters. Это письмо подписали законодатели не менее 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию. Отмечается, что это является признаком "роста беспокойства в Европе относительно непрерывности поддержки Украины со стороны США".

"Мы слышим беспокойство, выраженное нашими американскими друзьями. В течение многих лет американские лидеры, демократы и республиканцы просили европейцев взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Мы соглашаемся с этой законной просьбой", – говорится в письме законодателей во главе с Бенжамином Хаддадом, французским депутатом от партии президента Эммануэля Макрона.

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Европейские законодатели, среди которых также председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот из Германии, а также его итальянский коллега Джулио Тремонти, заявили, что ЕС выделили Украине столько же средств, как и США, с момента полномасштабного вторжения России.

Кроме того, военные расходы выросли по всей Европе. Однако американская военная помощь является критически важной и срочной, говорится в письме.

"Победа Путина подбодрила бы наших врагов во всем мире: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы воюют, чтобы нам не пришлось", – заявили европейские законодатели.

Отмечается, что в конце недели лидеры Европейского Союза соберутся на саммит в Брюсселе, чтобы принять решение о предоставлении Киеву 50 миллиардов евро экономической поддержки, выделении еще 20 миллиардов евро военным Украины и начале переговоров о вступлении. Однако им для этого нужно убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который хвастается своими связями с российским диктатором Владимиром Путиным и угрожает наложить вето на переговоры о помощи и расширении ЕС.

Блокировка помощи Украине от США: последние новости

Еще 20 октября президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов. Там предусмотрены средства на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Примечательно, что подавляющая часть денег – 61 млрд долларов – предусмотрены именно на помощь Украине. Однако американские законодатели этот запрос до сих пор не одобрили. В основном документ блокируют республиканцы, которые требуют усиления безопасности на границе с Мексикой.

Так, сенатор-республиканец Джим Риш, высокопоставленный член Комитета Сената США по международным отношениям заявил, что Республиканская партия заблокировала рассмотрение законопроекта о финансировании помощи Украине, поскольку пыталась доказать серьезность своих намерений относительно безопасности южной границы.

В то же время конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл связал споры по финансированию помощи Украине с внутренней ситуацией в Республиканской партии. По его словам, там есть три группы политиков: те, кто за помощь Украине, те, кто против, и те, кто боится, как это повлияет на их результаты на выборах. Проблем добавляет и Дональд Трамп – он, а также некоторые правые СМИ в США оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они голосовали против финансирования для Украины, говорит Бойл.

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