Соответствующие данные озвучил спикер ведомства Андрей Демченко.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что на территории Беларуси зафиксировано присутствие наемников ЧВК "Вагнер".

Как указал спикер ведомства Андрей Демченко в эфире телемарафона, речь идет о нескольких сотнях наемников из частных военных компаний, которые не представляют реальной угрозы для Украины. Разведка ведомства считает, что их планируют задействовать для дестабилизации ситуации на украинской границе.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако говорить о каком-то массовом или масштабном заведении представителей частных военных компании, нельзя. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, где были подготовлены для этого местоположения. Но мы продолжаем дальше следить, чтобы понимать, где именно на территории Беларуси их разместят и как их будут использовать. Имеющееся количество не представляет угрозы для Украины", - указал Демченко.

По его словам, появление "вагнеровцев" на территории Беларуси не стало неожиданностью - этому предшествовала соответствующая риторика так называемых властей Беларуси, а также информация о создании лагерей для размещения ЧВК "Вагнер".

Накануне в Беларуси зафиксировали присутствие ЧВК "Вагнер"

Напомним, после неудачного бунта основателя организации Евгения Пригожина и его попытки захватить Москву, лидер Беларуси Александр Лукашенко согласился на передислокацию "предательского" формирования РФ на территорию Республики.

15 июля в ГПСУ подтвердили наличие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Также мониторинговая группа Беларуси "Гаюн" зафиксировала колонну техники "вагнеровцев" на территории страны. Сообщалось, что группировка наемников двигалась в сторону села цель. Маршрут колонны пролегал через рогачей в сторону Бобруйска, а дальше на Осиповичи.

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