В Беларуси вызывают всех служивших из запасов. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.
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В Беларуси вызывают всех служивших из запасов - нардеп
20:55, 26.02.220 мин. 22380
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