В основном российские военнослужащие задействованы в учениях.

Сейчас на территории Беларуси находится около четырех тысяч российских военнослужащих.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что ситуация на границе остается контролируемой, однако Беларусь продолжает предоставлять территорию и воздушное пространство для российских подразделений.

"Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо на учениях совместных, либо же к подготовке, которая продолжается на третиории Беларуси. Это количество несколько меньше, чем было раньше", - рассказал он.

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Демченко объяснил это тем, что Россия вывела из Беларуси подразделения, прошедшие подготовку. Из России их уже перебрасывают в том числе на восток Украины.

Угроза со стороны Беларуси - последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 марта российский диктатор Путин заявил, что на территории Беларуси разместят тактическое ядерное оружие.

На днях Лукашенко угрожал "страшным ответом", если Украина получит от Великобритании снаряды, содержащие обедненный уран.

Напомним, что Лукашенко ввел в стране смертную казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих. Позже он издал указ о призыве офицеров запаса.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что риск наступления армии РФ со стороны Беларуси будет сохраняться в течение года.

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