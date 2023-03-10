В нем говорится, что это должно обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы РБ до 230 мужчин в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Отмечается, что эти мероприятия проводятся ежегодно на плановой основе. "Реализация данного Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", - говорится в документе.

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Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как известно, в начале полномасштабной войны Россия использовала территорию Беларуси в качестве одного из плацдармов для наступления. Кроме того, украинские города обстреливали ракетами с территории РБ.

Сейчас в Беларуси проходят обучение российские оккупанты, также на ее территорию перебрасывают российскую технику. Тем временем в Беларуси обвиняют Украину в якобы провокациях на границе.

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизи, сейчас не ведутся никакие официальные переговоры с беларуской стороной.

Вчера Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь для чиновников и военных за государственную измену.

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