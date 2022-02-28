Санкции введены в отношении более 350 российских и 13 белорусских физических и юридических лиц.

Австралийские финансовые санкции, запрет на поездки в отношении Путина и других российских чиновников вступили в силу.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он также перечислил политиков, в ряд которых стал Путин: "Чрезвычайно редко назначается глава государства, и это отражает глубину нашей озабоченности. Президент Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят Роберт Мугабе из Зимбабве, Муаммар Каддафи из Ливии и Башар аль-Асад из Сирии".

Австралия ввела санкции в отношении более 350 российских и 13 белорусских физических и юридических лиц.

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