Представители оппозиционных партий Армении отвергают предложение премьер-министра о досрочных парламентских выборах.

В Армении представители оппозиции не соглашаются на досрочные парламентские выборы без отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Несколько оппозиционных политических партий Армении, которые организовали массовые выступления с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, отвергают предложенный председателем правительства сценарий проведения досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

В частности, такое мнение высказывали сегодня в соцсетях представители оппозиционных партий "Дашнакцутюн", "Отечество" и Республиканской партии.

Протесты в Армении после капитуляции в Карабахе

24-25 декабря в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки Пашиняна, происходили столкновения с правоохранителями. Протестующие обвиняют его в экономическом кризисе и поражении в вооруженном конфликте за Нагорный Карабах с Азербайджаном.

25 декабря на своей странице в Facebook Пашинян заявил о готовности к внеочередным парламентским выборам в 2021 году и пригласил к консультациям по подготовке к выборам "парламентские и заинтересованные внепарламентские силы". Он добавил, что готов оставить пост руководителя Кабмина, однако сделает это только по решению народа".

Война в Нагорном Карабахе: обострение и победа Азербайджана

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

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Автор: Юлия Петриченко