Министр обороны США допустил, что Украина может вернуться к границам 2022 года.

Глава РФ Владимир Путин собирается объявить о "победе" Москвы в войне против Украины, но реальное положение дел отличается от этого утверждения. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга.

"Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала и победила Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина", - сказал он.

Хегсет добавил, что на будущих переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным будет присутствовать и глава Белого дома Дональд Трамп.

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Также министр обороны США заявил, что его работа заключается в том, чтобы "перейти к реализму в обсуждении" войны в Украине, говоря о возможности нашей страны вернуться к границам 2014 года и вступлении в НАТО. Тем не менее он не исключил, что Украине удастся вернуться к границам 2022 года до полномасштабного вторжения РФ.

"Все возможно. Как будут выглядеть границы - остается только наблюдать. Я думаю, что это часть дискуссий между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и, возможно, Европа также будет вовлечена в эти дискуссии", - подчеркнул Хегсет.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наша страна уже пыталась договориться с Россией о прекращении огня и обмене пленными, но Москва не выполнила договоренности. Поэтому в новых переговорах с РФ Украина и Запад должны выступать единым фронтом.

Кроме того, в Bloomberg выяснили, кто войдет в переговорную команду российского диктатора Владимира Путина. В агентстве считают, что его команда может столкнуться с трудностями из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа.

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