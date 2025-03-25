Утечка сверхсекретных планов США: Уиткофф был участником чата, когда находился в Кремле

Этот факт вызовет еще большее беспокойство у союзников Вашингтона, тем более Трамп убеждает, что ему ничего об этом неизвестно.

Главный представитель Дональда Трампа в Украине Стив Уиткофф был в групповом чате об утечке плана ударов США по Йемену, когда посетил Кремль, пишет Sky News.

Уиткофф, который ведет переговоры США о прекращении огня с Украиной и Россией, посетил Москву 13 марта. Тогда он был участником сверхсекретного чата на платформе зашифрованного чата Signal. В тот же день к этому чату случайно добавили журналиста.

Союзникам Вашингтона будет интересно, какие еще секретные материалы обсуждаются в групповых чатах. Вероятно, тот факт, что Уиткофф был в Москве, когда эта текстовая цепочка уже была сформирована, усилит беспокойство.

Видео дня

Издание пишет, что самая деликатная военная операция США в Йемене была сведена к групповому чату, наполненному эмодзи. Это поставило под угрозу жизни американцев.

И все же Трамп утверждал, что ничего об этом не знает - если это правда, то это "скандал в квадрате", отмечает издание.

"Российские участники переговоров вполне могут смеяться после того, как команда Трампа прислала журналистам планы войны (ударов по йеменским хуситам - УНИАН)", - пишет корреспондент Sky News в США Джеймс Мэтьюз.

Обсуждение ударов по Йемену в Signal: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Обсуждение длилось несколько дней и содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг случайно получил доступ к переписке и обнародовал ее.

Советник по национальной безопасности Майк Волц после первых ударов прислал в чат фото взрыва с американским флагом. Трамп разозлился из-за утечки информации и спросил: "Как Уолц мог быть таким неосторожным?"

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент, "как и раньше, доверяет команде".

Вас также могут заинтересовать новости: