Настоящая реакция американского лидера на этот инцидент значительно отличалась от публичной, утверждают источники.

Президент США Дональд Трамп был в ярости, когда узнал об утечке секретной информации об авиаударах по Йемену из чата в Signal, куда случайно добавили редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга, пишет Politico.

Три анонимных источника рассказали изданию, что настоящая реакция Трампа была значительно бурнее публичной. Голдберга в чат по ошибке добавил советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Трамп подозревает, что тот мог сохранить номер журналиста на своем телефоне.

"Президент был взбешен тем, что Уолтц мог быть настолько глупым", - сказал один из собеседников.

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Впрочем, публично Трамп встал на защиту своего советника, сказав, что тот "усвоил урок".

В окружении Трампа считают, что инцидент с утечкой данных для Уолтца еще не исчерпан. Один из собеседников отметил, что это событие осложнило отношения советника по нацбезопасности с ближайшим окружением президента.

Кроме того, как пишет Politico, Трамп "имеет обиду" на издание Atlantic из-за его статьи, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Трамп назвал американцев, погибших на войне, "лохами и неудачниками".

Утечка данных из чата в Signal топ-чиновников США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Обсуждение содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг обнародовал эту переписку.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что члены его команды национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, а министр обороны США Пит Хегсет вообще отрицал обсуждение военных планов в чате.

Появилась информация, что президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за утечки данных из сверхсекретного чата в Signal. Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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