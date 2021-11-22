Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла на 76-м году жизни.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов Российской Федерации.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", - говорится в сообщении.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове (Харьковская область).

Читайте такжеПольша рассматривает возможность закрытия границ с Беларусью - премьерЗакончила Театральное училище им. Б.В. Щукина. Работала в театре имени Вахтангова, позже - в театре имени Маяковского.

Снималась в кино с 1967 года (первая роль - в фильме "Короткие встречи").

На счету Руслановой около 150 ролей в кино: "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце", "Вий".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова