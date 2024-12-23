В следующем месяце он будет продвигать повышение целевого показателя НАТО до 5%, хотя, по прогнозам, может согласиться на 3,5%.

Дональд Трамп поставил под угрозу многолетний подход многостороннего консенсуса на саммите Альянса в 2018 году, резко осудив членов, которые не выполняли целевых показателей оборонных расходов, называя их "правонарушителями" и угрожая вывести США из их ключевой роли. Эта позиция избранного президента США заставит Альянс задуматься, пишет The Times.

Особую критику Трамп адресовал Германии, крупнейшей экономике Европы, за то, что она тратит на оборону значительно меньше 2% ВВП, одновременно закупая большие объемы российского газа. Чтобы спасти саммит, потребовались дипломатические усилия под руководством тогдашнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Хотя Трамп часто допускает серьезные ошибки, в вопросе европейской обороны он проявил неудачную предусмотрительность. После окончания холодной войны Европа воспользовалась "дивидендами мира", увеличивая расходы на социальные программы и здравоохранение, тогда как основное бремя военных расходов ложилось на США.

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В 2018 году только три страны НАТО, кроме США, выполняли ориентир в 2% ВВП, введенный в 2006 году и официально закрепленный после аннексии Крыма в 2014 году. США тратили более 3%. Интервенция Трампа начала менять подходы задолго до вторжения России в Украину в 2022 году. Сегодня 23 из 32 членов Альянса достигли этого уровня. Две из трех балтийских стран превышают показатель в 3%, а Польша планирует достичь 5% в следующем году.

Трамп США расширил рамки приемлемых дискуссий по расходам НАТО, как это сделал в вопросах Китая и климата. Когда он вернется к власти в следующем месяце как 47-й президент, то будет продвигать повышение целевого показателя НАТО до 5%, хотя, по прогнозам, может согласиться на 3,5%.

Ранние брифинги команды Трампа показывают, что на июньском саммите НАТО он будет настаивать на новых требованиях. Одновременно его позиция в отношении Украины претерпела изменения: избранный на должность посла в Украине Кит Келлог поддержал решение Джо Байдена разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты против российских целей. Глава комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко заявил, что второе президентство Трампа может и не стать катастрофой для Украины.

Трамп известен своими "максималистскими" позициями, как отметил Скотт Бессент, его возможный министр финансов. Даже новый минимальный показатель в 3% потребует увеличения европейских оборонных расходов на $280 миллиардов ежегодно, по оценке Международного института стратегических исследований. Для Франции и Германии это будет сложной задачей из-за внутренних социально-экономических вызовов. Например, Великобритания сейчас тратит 2,3%, значительная часть из которых идет на ядерное сдерживание и пенсии. Увеличение до 3-3,5% потребует значительного перераспределения бюджетных ресурсов.

Очевидно одно: старая цель НАТО в 2% уже стала, по словам Трампа, "устаревшей". Новый уровень станет реальностью, и это не будет ошибкой. Однако Европе нужно помнить, что хотя США и в дальнейшем будут ключевым военным партнером, рассчитывать на это как на данность опасно.

Кроме того, увеличение оборонных расходов сейчас совпало с периодом экономической нестабильности. В Великобритании, например, стратегический обзор под руководством лорда Робертсона предлагает оптимизировать расходы, отказавшись от устаревших систем в пользу современных технологий, таких как беспилотники и программное обеспечение. Однако это лишь частичное решение. В общем, потребность в более значительных инвестициях в вооруженные силы сделает финансовые вызовы еще более острыми.

Оборонные расходы в НАТО

Перед выборами Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют финансовые долги.

Европейские страны-члены НАТО боялись, что в случае прихода к власти Трампа, США перестанет инвестировать в оборонную промышленность альянса, поэтому увеличивали оборонные бюджеты.

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