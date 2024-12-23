Салливан подчеркнул: чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, нужны "рычаги давления" на РФ.

Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины.

Как пишет Politico, Салливан в интервью на канале CNN призвал Трампа продолжать давление на Россию, которое президент Джо Байден оказывает на режим президента Владимира Путина с начала войны в Украине.

Как заявил Салливан, чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".

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"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - подчеркнул он.

Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.

"Он готов совершать неожиданные поступки", - сказал Салливан о Трампе.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.

"Я думаю, что мы передаем очень сильную позицию Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи… конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем раньше", - отметил он.

Трамп и война в Украине

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, как Трамп может склонить Зеленского и Путина к проведению переговоров.

"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", - пояснил политик.

Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. При этом он заверил, что активно пытается положить конец войне.

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