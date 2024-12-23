Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины.
Как пишет Politico, Салливан в интервью на канале CNN призвал Трампа продолжать давление на Россию, которое президент Джо Байден оказывает на режим президента Владимира Путина с начала войны в Украине.
Как заявил Салливан, чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".
"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - подчеркнул он.
Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.
"Он готов совершать неожиданные поступки", - сказал Салливан о Трампе.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.
"Я думаю, что мы передаем очень сильную позицию Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи… конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем раньше", - отметил он.
Трамп и война в Украине
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, как Трамп может склонить Зеленского и Путина к проведению переговоров.
"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", - пояснил политик.
Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. При этом он заверил, что активно пытается положить конец войне.