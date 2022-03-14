Организаторы отмечают, что оставаясь на российском рынке, такие компании, как, например, Danone, Nestle или Unilever, спонсируют убийство мирных жителей в Украине.

Украинскую диаспору и всех неравнодушных граждан в странах Европы 15 марта 2022 года зовут приходить на митинги возле офисов компаний, которые до сих пор работают на российском рынке.

Организаторы отмечают, что оставаясь на российском рынке и платя там налоги, такие компании, как, например, Danone, Nestle или Unilever, спонсируют убийство мирных жителей в Украине, в том числе женщин и детей, а также иностранных граждан, как, например, произошло с американским журналистом Брентом Рено, который погиб 13 марта в Ирпене от рук российских оккупантов.

В частности, 15 марта в разных городах запланированы следующие акции:

08:30-10:30 – офис Unilever (Великобритания, Лондон, Unilever House 100 Victoria Embankment London EC4Y 0DY)

16:00 – штаб-квартира Danone (Франция, Париж, New HQ 19 Rue des 2 Gares, 92500 Rueil-Malmaison)

Акция протеста у офиса Nestle (Швейцария, Веве, Nestlé S.A., avenue Nestlé 55, 1800 Veve)

Напомним, из-за войны, которую Россия развязала на территории Украины, в знак протеста многие мировые бренды приняли решение об ограничении или прекращении работы на российских рынках. Сейчас количество международных компании, которые уже ушли из РФ, превысило 200. Впрочем, есть те, кто не спешит уходить из России, таким образом и дальше спонсируя преступления оккупанта. Среди них – Auchan, Danone, BlaBlaCar, Henkel, METRO, Nestle, Leroy Merlin, Unilever, Raiffeisen BANK и P&G.