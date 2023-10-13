Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах.

Украинские пилоты завершили курс языковой подготовки и на следующей неделе начнут тренироваться на F-16 на авиабазе в американском штате Аризона.

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне, сообщает Politico.

Там они будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС, сообщили два чиновника.

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Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя, сообщил первый чиновник.

Группа украинских пилотов участвует в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института оборонного языка в Лэкленде, сообщила представитель ВВС Роуз Райли.

"Испытания определят их следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. В настоящее время варианты места проведения тренировок все еще рассматриваются", - сказала Райли.

Самолеты F-16 для Украины

США объявили в среду, что они вместе с Нидерландами и Данией возглавят коалицию стран, обучающих украинских пилотов и экипаж эксплуатации и обслуживанию F-16. На данный момент 11 стран согласились помочь в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия передадут самолеты.

Во время пресс-конференции в Брюсселе ранее на этой неделе министр обороны Ллойд Остин заявил, что F-16 прибудут на поле боя не раньше следующей весны.

Группа украинских пилотов, обучающихся в Европе, уже учится на пилотажных тренажерах F-16, сообщил ранее в этом месяце официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Следующий этап - "полеты с инструктором на настоящих самолетах", - сказал он.

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