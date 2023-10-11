Сейчас количество самолетов не уточняется.

Дания отправит Украине первую партию истребителей F-16 весной 2024 года. Об этом в среду заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, пишет агентство Baha News.

"Мы ожидаем, что в марте-апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов. Но надо еще много работать, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", - цитирует издание слова министра.

Обращается внимание, что несколько союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты, заявили, что примут участие в обучении украинских пилотов на F-16. А передать в Киев самолеты F-16 также пообещали Нидерланды и Норвегия.

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F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

И в тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

22 августа спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Украина надеется получить F-16 в хороших модификациях.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил предоставление Украине западных истребителей F-16.

Сегодня, 11 октября, стало известно, что Бельгия отправит Украине первые истребители F-16 в 2025 году. Об этом сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в эфире Bel RTL radio. По ее словам, число поставленных истребителей будет зависеть от переданных Бельгии на замену F-35. Дополнительно к передаче F-16 Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и готова взять на себя техобслуживание всего парка самолетов.

По словам Игната, для защиты своего неба Украине нужно 128 многоцелевых истребителей западного производства.

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