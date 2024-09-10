Теперь выплаты за аренду жилья в Эстонии смогут получить не все беженцы.

Департамент социального страхования Эстонии планирует изменить порядок предоставления единовременного пособия на аренду жилья для украинских беженцев, сообщает ERR.

В издании напомнили, что сейчас компенсация не зависит от дохода беженца, поэтому ее могут получить все беженцы, которые прибыли в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получили временную защиту. Отмечается, что размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на одну семью.

В то же время гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что сейчас в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране более года и обратились за помощью на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

Видео дня

Поэтому она сообщила, что с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только тем беженцам, которые подали заявление в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

Для того, чтобы подать заявление о получении компенсации, беженец должен получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая бюрократия не позволяет трудоустроиться сотням тысяч украинских беженцев, которые имеют востребованную на немецком рынке труда специальность.

"Это чушь. Мы очень стараемся, чтобы уменьшить количество органов признания. Не может быть так, чтобы из 2 тысяч украинских врачей, которые хотели работать в Германии, разрешение получили только 120", - считает политик.

Также издание The Times сообщило, что украинцы, которые были вынуждены бежать от войны в Ирландию, расстроены из-за политики страны. В частности им часто приходится переселяться, снова возвращаясь к тому, с чего начинали.

Вас также могут заинтересовать новости: